El Gobierno ya evalúa un toque de queda nocturno para el AMBA

Las imágenes de las playas bonaerenses colmadas, con la postal de Pinamar como símbolo de un 2021 que busca pensar que el 2020 quedó atrás, aceleraron los tiempos. Por TV y redes sociales, las vieron tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof, que recibieron el nuevo año, juntos en Chapadmalal.

La escalada de casos positivos en la zona metropolitana, un rebrote que amenaza con adelantar la "segunda ola" de coronavirus, llevaron a que mañana mismo se definirá la fecha de la cumbre tripartida del AMBA, a la que se sumará

Horacio Rodríguez Larreta, que ahora serán semanales. Se evalúa agendarla para el miércoles: el objetivo oficial es definir medidas para este mismo fin de semana. La más drástica que se baraja, y ya no tan improbable como semanas atrás, es un toque de queda nocturno.

"Las imágenes que vi en Mar del Plata y Pinamar son muy preocupantes. No hay otra forma de evitar el virus que no sea cuidarse. La vacuna llegó pero el virus sigue estando", graficó Fernández ayer en Radio AM 750. Evitó adelantar las definiciones que se tomarán: por ahora, en sintonía con el estrenado spot bonaerense ("ABCD El tema del verano es cuidarse", con la melodía de Aserejé), se apela a la responsabilidad social.

Ante la necesidad de la reactivación económica clave para el cronograma electoral y el esperado respiro al sector turístico, de los más golpeados por la pandemia, desde la provincia de Buenos Aires admiten la posibilidad del "botón rojo".

"Es prematuro decir si peligra la temporada. Sí estamos en una espiral de casos y contagios tendremos que tomar medidas con el sistema de fases. Nosotros actuamos en consecuencia. Usaremos nuestras herramientas, con los correspondientes ajustes y consensos", adelantó ayer el jefe de Gabinete kicillofista, Carlos Bianco, en CNN Radio.

El funcionario reveló que, después de confiar que en el último mes se duplicaron los positivos, "nuestro sistema predictivo muestra que va a seguir el incremento de casos". La provincia ya agendó citas con los intendentes de los distritos veraniegos para evaluar medidas. El Jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio José García dijo en una entrevista.

No es el único problema del Gobierno las aglomeraciones en las playas, producto de cierto relajamiento, en especial de los jóvenes, tal como reprochó el propio Presidente (en otros países también es el grupo etario con más contagios). En base a la experiencia, en despachos oficiales alertan que la situación epidemiológica del AMBA suele derramar en otros distritos.

Por lo que se no se descartan nuevas (y viejas) restricciones a la circulación en Ciudad y el conurbano. En especial durante la noche. No es fácil: a la posible desobediencia civil, se suma pensar en un nuevo paquete de ayuda económica para comercios que sean afectados.