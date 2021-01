Alberto contra Larreta: “Debería ser más generoso”

El presidente Alberto Fernández apuntó contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por adelantar que no asistirá a la reunión convocada por los ministros nacionales del Interior y de Economía -Eduardo “Wado” De Pedro y Martín Guzmán- para negociar sobre el financiamiento de la Policía de la Ciudad.

“La verdad es que [Horacio Rodríguez Larreta] exagera y genera un conflicto donde no debería haberlo”, indicó el Presidente, en diálogo con AM 750.

“No quisimos hacer daño a nadie. Nosotros tratamos de reparar una irregularidad manifiesta, que es dar fondos de coparticipación, por decreto, a un distrito, privilegiándolo con un falso argumento, que era para pagarle el traspaso de las fuerza de Seguridad”, detalló.

“Tan falso era ese argumento, que el jefe de gobierno porteño salió a decir que la Ciudad va a tener peores plazas, colegios, hospitales, porque supuestamente le sacamos esos recursos. Pero los recursos no eran para eso, eran para Seguridad”, continuó Fernández.

Además, el primer mandatario llamó a Rodríguez Larreta a ser “más generoso”, con sus pares provinciales: “Creo que debe ser más generoso, porque el resto de las provincias no está reclamando que devuelva todo lo que le traspasó la Nación en estos años, y que simplemente acepte un borrón y cuenta nueva, para poner las cosas en orden, de aquí en adelante. Yo voy a hablar con Horacio para insistirle que se arreglen las cosas como se deben”.

Fernández insistió en que su gobierno está dispuesto a transferir a la Ciudad los recursos que necesita para el costeo de las fuerzas policiales, pero sostuvo en que la transferencia debe hacerse “como la ley manda”, sin tinte político. “Nosotros queremos darle los recursos que necesita la Ciudad para pagar la Seguridad, porque así lo establece la Constitución y la llamada Ley Cafiero. Pero hacerlo como la ley manda, y quitarle todo contenido político, porque no tuvo nunca el propósito de lastimar a nadie, ni de arruinar el gobierno de Rodríguez Larreta”, indicó el Presidente, y agregó, en referencia al posicionamiento de la Ciudad: “Es poner en orden algo que se hizo mal. Es un acto de poca honestidad intelectual plantearlo de este modo”.

Por último, Fernández se refirió al desfasaje de recursos entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del territorio nacional, y volvió a remarcar que la búsqueda de equilibrio no es un ensañamiento contra la oposición, sino un intento de paliar las “injusticias” que existen en el reparto de fondos. “Los desajustes que existen en la Argentina son cosas que debemos tener en cuenta. Tenemos que entender que esto no es un problema contra el Pro, Cambiemos o como se llamen; es porque así ha sido estructurada la Argentina y se dan injusticias”, fundamentó.

“Lo que nosotros hemos decidido es, simplemente, plantear que hubo unos recursos que, arbitrariamente, fueron dispuestos por el gobierno de Macri en favor de Rodríguez Larreta, que nunca debieron haber ido allí, y que eso iba en desmedro de otras provincias. Eso no era razonable ni justo y hay que corregirlo, y lo corregimos para el futuro”, detalló Fernández, y concluyó: “Insisito, las provincias tuvieron la generosidad de no reclamar que se devuelva lo que [en la Ciudad] recibieron de más”.