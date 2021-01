Falleció el dirigente radical Raúl Baglini

El ex senador radical Raúl Baglini falleció esta madrugada a los 71 años, luego de haber sido internado cuatro veces durante 2020 y tras mantener un delicado estado de salud. Baglini, murió a las 3, según informó su familia, que aclaró que no tenía coronavirus.

La noticia por el deceso del ex senador, quien el 23 de diciembre pasado cumplió 71 años, la dio a conocer el diputado radical Mario Negri en su cuenta de Twitter.

"Es un día muy triste para los que lo conocimos y tuvimos la suerte de tener su amistad. Hoy falleció Raúl Baglini, un dirigente ejemplar de la UCR y uno de los más destacados legisladores que tuvo nuestro país en las últimas décadas. Lo vamos a extrañar mucho. Abrazo a su familia", escribió el legislador al comunicar el fallecimiento de quien fuera diputado y senador en el ámbito nacional por Mendoza.

Baglini fue diputado en el regreso de la democracia en 1983 y hasta 1993 y senador entre 2001 y 2003, al tiempo que fue el autor de un reconocido teorema que lleva su nombre y que sostiene que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder.

Abogado de profesión, durante su tarea como legislador, respaldaba la gestión el presidente radical Raúl Alfonsín, pero luego se mostró como fuerte opositor de su sucesor, Carlos Menem.

Baglini también fue presidente de la bancada de su partido, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y vicepresidente de la Cámara.

Además, presidió la Convención Nacional de la UCR, fue candidato a gobernador de Mendoza y participó también en la negociación del "megacanje" de la deuda externa del país, apoyando la iniciativa del entonces presidente Fernando de la Rúa.

En 2010, el dirigente radical decidió retirarse de manera activa de la política, tras sufrir un fuerte pico de estrés que complicó su salud.

A la despedida que le hizo Negri se sumaron otros correligionarios como el ex vicepresidente Julio Cobos: "Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Raúl Baglini, un gran amigo. Raúl fue uno de los dirigentes nacionales más importantes, lúcidos e inteligentes de la política nacional".

"Mi acompañamiento a sus amistades y a su familia, en particular a Vero, amiga y colaboradora", agregó Cobos en su cuenta de Twitter.