El Producto Bruto crecerá 6%

La economía argentina crecerá más del 6% este año tras la fuerte caída del 2020, pero "si no se solucionan los problemas de fondo, puede haber una nueva crisis", advirtió el director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram.

Además, alertó que el eventual acuerdo con el FMI "no será la solución mágica, porque si fuera solo por plata, el Gobierno anterior recibió muchos fondos y sin embargo profundizó la crisis".

"La Argentina tendrá en el 2021 un escenario mundial favorable, mucha liquidez y crédito disponible por el financiamiento internacional, fruto de la emisión de los países desarrollados para impulsar la economía", señaló Abram.

El economista proyectó para este año un descenso de la cotización de las monedas duras, como el dólar, que puede "impulsar fuertemente las importaciones y las exportaciones".

"La demanda internacional va a crecer y un aumento en los precios internacionales de los commodities, que probablemente suban mucho, nos va a beneficiar", explicó.

Dijo que el país "se está recuperando porque las empresas volvieron a producir, pero es simplemente una recuperación vinculada con la disminución de la incertidumbre por la reestructuración de las deudas en dólares y pesos".

No obstante, alertó que "lo poco ganado en la mejora de la incertidumbre se perdió con el supercepo que generó una corrida contra el peso muy fuerte".

Abram advirtió que "se desarmó solamente una parte de esa corrida, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, adoptó decisiones positivas, como no financiarse tanto con el Banco Central, tomó más crédito en el mercado doméstico y, con la promesa de ser más austero, se frenó la corrida".

Pronosticó que el año próximo el crecimiento "probablemente sea más alto que el del presupuesto del Gobierno (5,5%) y podría estar entre 6% y 6,5%".

Señaló que para que la Argentina aproveche el escenario internacional favorable necesita "tener el diagnóstico adecuado, porque el Gobierno estará errado si cree que el proceso de recuperación está consolidado".