Boudou apela la revocación de su arresto domiciliario

La defensa del exvicepresidente Amado Boudou apelará la decisión del juez de sentencia Daniel Obligado que determinó el miércoles pasado que vuelva a prisión, luego de que pasaron 26 días desde que la Corte confirmara su condena en el caso Ciccone. La condena le fue dictada a Boudou por un tribunal oral hace 2 años y 4 meses.

Pero un eventual pedido de habilitación de feria (vacaciones) decidirá cuánto más rápido o no regresa a prisión a cumplir su condena a 5 años y 10 meses de prisión.

Mientras tanto, Boudou también aprovechó para enviar un mensaje interno sobre su situación: “Sin duda pensé que a un año con este gobierno en el poder no iba a ser así. Es grave lo que está pasando y la democracia está degradada”. Así renovó sus críticas a la administración de Alberto Fernández por no haber interferido más sobre la Justicia.

Y siguió: “Yo estoy más preocupado por lo que pueda pasar con Argentina, no por mi caso. Yo creo que a partir de febrero van a ir contra Cristina”.

Boudou está hasta ahora con arresto domiciliario y habrá que ver si la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal decide considerar el caso como una urgencia o espera a que se reanude la actividad judicial en febrero.