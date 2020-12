El aborto es ley: advertencia por el desafío que viene y reacción del Papa

El Senado convirtió ayer en ley el aborto en una histórica sesión que fue seguida por miles de manifestantes y colectivos de mujeres de todo el país y en la cual también se sancionó el Plan de los 1.000 días de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El “sí” a la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación se impuso por 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, tras un acuerdo alcanzado con algunos senadores indefinidos para retoques en el texto al momento de la promulgación, en una sesión que comenzó el martes y se extendió durante 12 horas.

Tras la sanción de la norma sobre el aborto, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días.

Abogadas con perspectiva de género y comprometidas en la lucha por la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) coincidieron ayer en que es probable “que se intente judicializar la norma para obstaculizar su aplicación”, pero aseguraron que están preparadas y continúan profundizando “argumentos sociojurídicos sólidos para defender el acceso a los derechos que allí se garantizan”.

El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió por primera vez a la nueva ley y, si bien manifestó estar contento con el triunfo del proyecto del oficialismo que permitirá la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el funcionario trató de bajar el nivel de euforia y advirtió que la aplicación de la medida no será sencilla.

“Creo que tenemos por delante un gran desafío. Esto no va ser fácil de aplicar por lo que pasó con lo que ya está aprobado, que es la interrupción legal, que tiene incluso hasta fallos de la Corte. No es lo mismo la aplicación en cada lugar del país. Ahora hay que meterle mucho, mucho esfuerzo y voluntad”, aseguró el ministro.

Tras la aprobación del aborto, el papa Francisco se pronunció al respecto y dijo ayer que “todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida”, al encabezar en el Vaticano su última audiencia general del año.

“Para nosotros, cristianos, el dar las gracias ha dado nombre al sacramento más esencial que hay: la Eucaristía. La palabra griega, de hecho, significa precisamente esto: acción de gracias”, afirmó el pontífice durante la catequesis que brindó desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano.

“Los cristianos, como todos los creyentes, bendicen a Dios por el don de la vida. Vivir es ante todo haber recibido la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida”, agregó en el mensaje escrito y que forma parte de una serie de catequesis sobre el agradecimiento que comenzó en diciembre.