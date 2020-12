Dura respuesta de Bullrich a Máximo tras el debate en Diputados

La presidenta del PRO Patricia Bullrich salió a contestarle este miércoles al jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, quien este martes criticó con dureza al gobierno de Cambiemos y les reclamó que “reflexionen” para saber por qué perdieron las elecciones de 2019.

“Sí, Máximo, nos ganaron. A costa de mentirle a un país. Ayer los jubilados, hoy los productores, los trabajadores y comerciantes todo el año”, escribió Bullrich a través de su cuenta de Twitter.

En este marco, la exministra de Seguridad le advirtió al diputado oficialista: “No te distraigas porque cuando los pueblos agotan su paciencia hacen sonar el escarmiento. Aunque pongas al juez que te cuida las urnas”.

Bullrich se pronunció así tras el duro discurso con el que Máximo Kichner cerró las exposiciones de su bloque en la sesión de ayer en la Cámara baja, en la que se aprobó el proyecto oficial para establecer una nueva fórmula de ajuste previsional.

“La presidenta de Juntos por el Cambio o del PRO, no sé muy bien, es la autocrítica de Bullrich, que dice que no tuvieron una clara conducción en la economía. No somos nosotros, yo creo que ustedes se deben un debate interno”, dijo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández.

En su exposición, el legislador le reclamó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que “reflexionen también por qué perdieron” las elecciones”.