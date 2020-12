Cafiero, con reproches a la oposición

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó que la meta del Gobierno nacional para 2021 es llegar con la vacuna a todos los argentinos y cuestionó a la oposición por “especular con un tema sensible sembrando dudas” y pidió dejar de lado las mezquinades.

Ello en respuesta a un sector de la coalición opositora Juntos por el Cambio que volvió a poner en duda la efectividad de la vacuna Sputnik V, cuyas primeras 300 mil dosis comenzarán a ser distribuidas en todo el país.

Cafiero expresó que "la inmensa mayoría de los argentinos se alegró cuando llegó la vacuna y eso es importante porque representa la esperanza y la expectativa de poder vislumbrar que se va a dar vuelta la página cuando la campaña de vacunación se haga carne y ya esté en todo el territorio federal", dijo Cafiero y agregó: "Necesitamos de todos y de todas sin mezquindades, tirando para adelante para poder salir".

Previamente, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que "es fundamental tener toda la información de la vacuna Sputnik que acaba de llegar. Es una vacuna que hasta ahora no tiene un respaldo científico, pero no quiere decir que no sea buena".

"No tengo problemas con la nacionalidad de la vacuna. Yo me voy a vacunar si la vacuna pasa los controles que tiene que pasar", dijo Bullrich y se preguntó: "¿No deberían enviarnos a todos los diputados y senadores y al Congreso de la Nación un papel con la información de la Sputnik V?".

"Como presidenta del PRO hice un pedido de información sobre las vacunas, así que estamos esperando el informe", reclamó.