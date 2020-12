Fernández: “Que los agoreros que suenan por ahí, tratando de dividirnos, no lo logren”

El presidente Alberto Fernández exhortó ayer a que “no nos hagan claudicar los agoreros” que tratan de “hacernos pelear entre nosotros”, y llamó a “darse cuenta de todo lo que fuimos capaces de hacer en el peor momento de la historia”, en referencia a la gestión en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Al encabezar un acto en Lomas de Zamora, junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Presidente cuestionó la política de “mano dura” de sus “adversarios” y postuló una política de “justicia, cumplimiento de condenas y reinserción en la sociedad” de los detenidos.

Así lo afirmó al encabezar el acto de anuncio de la culminación del Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial 2020, en la Unidad 58 del municipio bonaerense de Lomas de Zamora.

Durante el acto, se inauguraron once obras para cárceles bonaerenses, que agregarán 840 nuevas plazas a las instalaciones penitenciarias de la Provincia y que implicaron una inversión de 800 millones de pesos.

“Los invito a que no nos hagan claudicar. Que todos los agoreros que todos los días suenan por ahí tratando de generar desaliento, de hacernos pelear entre nosotros, tratando de dividirnos, no lo logren”, sostuvo.