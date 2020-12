Aborto: un senador verde insiste en condicionar su voto

Para evitar que el proyecto de aborto legal pudiera trabarse de forma inesperada en el Senado, diputadas y senadoras verdes trabajaron en espejo y consensuaron la redacción final de la iniciativa. El esquema, similar al que se usa para el tratamiento -por ejemplo- de las leyes de Presupuesto, fue pensado para evitar que en la Cámara alta se le hicieran cambios a la iniciativa, lo que obligaría su vuelta a Diputados para ser votada otra vez.

El plan tuvo una falla de origen que quedó al desnudo a último momento: no se consultó a todos los senadores verdes si estaban de acuerdo con lo que iba a tratar Diputados. Fue el caso, por ejemplo, del rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo y que tiene una postura pública a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

“A mí nadie me preguntó nada”, se le escuchó decir en privado al senador por Río Negro. “Descontaron que él era verde y que apoyaría cualquier proyecto, pero no es así”, confiaron cerca de Weretilneck.

Más allá de los pases de facturas acerca de quién se olvidó de consultarlo, lo concreto es que el exgobernador rionegrino reclama una serie de cambios en el proyecto. Solo votaría a favor de la ley si esos retoques se materializan.

"Y si no, me abstengo", advirtió este lunes a sus colaboradores.

La votación del Senado prevista para el martes 29 asoma con números tan parejos que la baja de Weretilneck podría hundir la aprobación del proyecto de aborto legal. Una simple abstención puede ser la carta de triunfo para los celestes.

“Es mejor que el proyecto vuelva a Diputados a que la ley directamente no salga”, subrayaron cerca de Weretilneck.

Los cambios que pide el rionegrino son sustanciales. Desde el Gobierno se le hizo saber que sus pedidos podían resolverse en la reglamentación de la ley, en el eventual caso de que se la sancione.