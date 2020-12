Alberto Fernández volvió a criticar a la Corte Suprema

El presidente Alberto Fernández subrayó que va a "elevar una serie de proyectos para que el Congreso se aboque a corregir los problemas de la Justicia" y señaló que como base tomará el trabajo realizado por la comisión de juristas que convocó, así como también volvió a cuestionar a la Corte Suprema.

"Tengo la impresión de que a partir de ese trabajo vamos a poder elevar una serie de proyectos para que el Congreso se aboque a corregir los problemas de la Justicia, que son muchos", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado reiteró sus críticas al máximo tribunal y consideró que el hecho de que la Corte Suprema "tenga discrecionalidad para definir en qué casos interviene y en cuáles no es algo insostenible".

"Que haya dictado un per saltum declarando gravedad institucional por el traslado de dos jueces y no vea gravedad institucional en la condena a más de cinco años de prisión a un vicepresidente, no entiendo con qué criterio actúa la Corte. Cuando pido que me lo expliquen, no me lo explican porque no tiene ninguna racionalidad jurídica", afirmó.

Y añadió: "Tengo claro que en el macrismo la Justicia fue utilizada en muchos casos; en otros son casos de corrupción que se deben exigir que se investigue bien, se respeten las garantías constitucionales y se sancione a los responsables".

Acerca del primer punto, Alberto Fernández señaló que contra la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, hubo "una persecución absolutamente evidente".

"Hay una mecánica que utiliza la Justicia para disciplinar a la política: el caso más claro que veo de eso es el de Milagro Sala, un caso realmente increíble. Lleva cinco años de prisión y con procesos absolutamente irregulares. Tras la fachada de un juicio sacaron a una opositora vehemente" en Jujuy, resaltó.

Unidad con Cristina

Alberto Fernández aseguró que el objetivo del acto que compartió en La Plata con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue para "disipar dudas" y "terminar con lo que intentan instalar" sobre una supuesta ruptura en el vínculo entre ambos, a la vez que afirmó que no la va a "defraudar".

"El acto se le ocurrió a (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) y me pareció una mayoría. Sirve para disipar dudas, para los que quieren vernos separados, divididos", sostuvo el mandatario. "Si hablo con Cristina, los diarios dicen que soy un títere, que hago lo que me manda; si no hablo, hay una crisis institucional, estamos peleados, no funciona. No sé qué quieren. Hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace muchísimos años. Fue muy feo estar peleado con ella: me sentí mal esos años. Nada va a quebrar mi amistad con ella: ni aunque ella lo dispusiera", destacó, al tiempo que se definió como "un kirchnerista crítico". Y añadió: "Vivimos en los últimos meses un debate inusual: pasamos de que Cristina se metía en todo a que no me hablaba. Le agradezco siempre a Cristina la confianza que depositó en mí y no voy a defraudar a ella ni a ninguno de los que nos votaron".

Asimismo, también aprovechó para cuestionar, sin nombrarlo, a su antecesor, Mauricio Macri. "Desde hace unos años estamos viviendo, porque los medios también lo imponen, esta idea del político no político, de los que no vienen de la política, como si venir desde la política fuese un hecho contaminante: yo me reivindico como político, reivindico a la política. Los no políticos nos han dejado unos resultados horribles".

Por otra parte, el mandatario reconoció que la pandemia de coronavirus "efectivamente trajo más pobreza: se pasó de 40 a 44 puntos". En esa línea dijo que “también es cierto que la UCA dijo que si el Estado no hubiera estado presente, la pobreza sería 10 puntos más alta y la indigencia en vez del 10 por ciento sería del 27", destacó. Y añadió: "Aun en pandemia hicimos muchísimo".