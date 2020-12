Alberto, duro con la Corte: “La Justicia es un problema”

El jefe de Estado, Alberto Fernández, redobló ayer la embestida contra el Poder Judicial, dijo que la “Justicia es un problema” y remarcó que en el Frente de Todos quieren “una Corte Suprema que nos diga cómo entiende las cosas”.

“Queremos una Corte Suprema que nos diga cómo entiende las cosas, que me explique por qué hay gravedad institucional cuando se trasladan a tres jueces desconocidos y no hay gravedad institucional en procesos abiertos contra el gobernador de Buenos Aires, contra la vicepresidenta”, reclamó el jefe de Estado.

Y completó: “¿Eso no es gravedad institucional? Explíquenmelo porque no lo entiendo. No me lo van a explicar porque no tiene explicación. Esas son deudas que siento que tenemos pendientes, estoy seguro de que tenemos deudas pendientes y las vamos a ir, poco a poco, cumpliendo. Porque si hay algo que tenemos es palabra, porque si hay algo de lo que me jacto es de no mentir”.

Seguido, aclaró que los pedidos para modificar el funcionamiento de la Justicia no son solamente de algunos sectores de la coalición oficialista.

“Algunos piensan que el problema y el malestar con el tema de la Justicia es un problema puntual de alguno de nosotros”, dijo y explicó que ese es “un problema conceptual de todos nosotros que queremos tener jueces dignos, honestos, que hagan justicia y no que corran detrás del poder de turno”.

El presidente aprovechó el acto para rechazar las declaraciones del titular de la Unión Cívica Radical, el diputado Alfredo Cornejo, quien deslizó que detrás de las frustradas negociaciones entre el Gobierno con Pfizer podría haber “sospechas de coimas”.

“Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la Aduana. No lo escuché al presidente del radicalismo hablar de esa corrupción”, replicó.

Completó proponiéndole al referente radical: “Presidente Cornejo, venga todas las veces que quiera que le rindo cuentas porque nosotros no le robamos a la gente, venga todas las veces que quiera”.