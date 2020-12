El Gobierno traerá la vacuna rusa el 24 y en un único avión

Fuentes del Gobierno nacional revelaron ayer a la prensa metropolitana que la vacuna rusa contra el coronavirus llegará el 24 de diciembre, no el 23, como se venía diciendo, tal vez sin contemplar las 18 horas (y más de 13.400 kilómetros) que medían entre las capitales de Rusia y Argentina. El objetivo es embarcar las dosis en un vuelo non-stop, sin escalas, detalle que se está definiendo.

El avión será de Aerolíneas Argentinas, pero no una nave de carga sino un Airbus 330, de los que conoce cualquiera que haya tomado un vuelo internacional. Apenas pisen el aeropuerto de Ezeiza, las vacunas quedarán en un pequeño e ineludible limbo burocrático.

“Entiendo que el primer día hay todo un tema de documentación, por lo que supe de algunas reuniones operativas. Aunque las vacunas tengan 'arancel cero' y estén exentas, hay ciertos controles que hay que realizar”, explicó la fuente consultada. El principal organismo interviniente, desde ya, es la Aduana.

Porque la Anmat, se supone, ya habrá hecho su parte de acá al martes. Si bien el informe que elevarán las inspectoras de ese organismo (ahora en Rusia) es crucial, la ley de vacunas sancionada recientemente delegó en el ministerio de Salud de la Nación la responsabilidad de autorizar las distintas partidas de vacunas contra el covid-19.

Lo que dará la Anmat se circunscribe a una “recomendación”, según explicó una alta fuente del Gobierno que invocó los artículos 8 y 9 de la Ley 27.573. Se descuenta, no obstante, que será un “ok”, a esta altura, a juzgar por las palabras de la otra fuente: “Las inspectoras están muy conformes con todo”.

¿Qué pasará después? Terminado el papelerío, comenzará la distribución que, ratificaron, “será equitativa entre las provincias, como ocurrió con todos los insumos durante la pandemia”.

Hasta anoche ni en el ministerio de Salud porteño ni en el bonaerense o, adicionalmente, el mendocino (por mencionar algunos que consultó este medio) tenían detalles del “cómo”. Tampoco la minucia de lo que más les importa a las jurisdicciones: cuántas dosis de esta primera tanda les tocarán exactamente. La estrategia oficial se definirá el miércoles 23, cuando se reúna el Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

Según trascendió ayer, idealmente, el vuelo debería ser directo, teniendo en cuenta el tema de la refrigeración de las dosis. Detalló que, contra las 18 horas del viaje propiamente dicho, se contempla que el operativo lleve unas 40 horas, entre el tiempo de carga de la nave en Moscú y el operativo de ida y vuelta, en general.

Hasta este miércoles, el Gobierno planteaba “cuestiones de logística” por las cuales no se podía “cerrar” la controvertida fecha de llegada de las dosis. Esas “cuestiones” se circunscribían al desconocimiento (por falta de información provista desde Rusia) del tamaño de los paquetes o “bultos” que agruparían las miles de dosis.

Ayer se pudo confirmar que “eso ya está resuelto”, y que alcanzará la bodega de un solo avión para traer la primera tanda de 300.000 dosis.