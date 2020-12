Bullrich propuso internas en Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich piensa en la posibilidad de realizar elecciones internas en Juntos por el Cambio para “dar la pelea por las ideas” más que en una candidatura personal y dio un mensaje al sector moderado de la coalición opositora: “La Argentina en algún momento tiene que desempatar para que no sean dos mitades que se anulan y diálogo hay que tener, pero tiene que ser sobre la base de las ideas para que no queden tan deformadas que termine en un diálogo para que todo siga igual”.

“Vamos a dar la pelea para determinar qué tipo de ideas son las que dominan esta coalición y esto puede significar que haya que dar internas para definir eso. No me parece bueno tener una interna por las candidaturas y sí tenerla por las ideas”, precisó la presidenta del PRO en el entrepiso del Teatro El Nacional, en la avenida Corrientes al 900, donde habló con los periodistas luego de presentar su libro “Guerra sin cuartel. Terminar con la inseguridad en la Argentina”, editado por Sudamericana, en el que hace un balance de sus cuatro años de gestión como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y cuenta entretelones de la lucha contra el narcotráfico, los barrabravas y el Caso Maldonado, entre otros temas.

Su advertencia de que pretende “dar pelea por las ideas” surgió ante una pregunta sobre si ya está pensando en una candidatura para 2021 o 2023: es que el acto para presentar su libro se convirtió en un hecho político, con muchos de los más importantes dirigentes de Juntos por el Cambio entre los 290 invitados que debieron respetar un estricto protocolo.

La presentación estaba anunciada para las 10.30 y recién a las 11.40 apareció Bullrich, caminando por un pasillo del teatro como si fuera una estrella de la farándula, entre aplausos y vítores de los presentes, entre quienes estaban el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli la vicepresidenta 1° de la UCR, Alejandra Lorden, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, legisladores como Cristian Ritondo, Paula Oliveto, Fernando Iglesias y Jorge Enríquez, exfuncionarios macristas como Andrés Ibarra, Germán Garavano, Paula Bertol, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro y Fulvio Pompeo, además del fiscal Carlos Stornelli, el abogado Alejandro Fargosi, el exembajador Diego Guelar y hasta el bailarín Maximiliano Guerra, quien colaboró en la organización del acto y había acompañado a la titular del PRO en uno de los últimos banderazos.

Mauricio Macri (de viaje en el sur) y Alfredo Cornejo (presidente de la UCR, que estaba en Mendoza) se hicieron presentes a través de mensajes muy aplaudidos, que fueron leídos por el periodista Luis Otero, excandidato a intendente de Avellaneda por la UCR.