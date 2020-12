Tras viralizarse un video en el cual hablaba “raro” Esteban Bullrich reveló que tiene disartria

El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich se refirió hoy a la viralización de un video suyo en el que se lo escucha "hablar raro" y contó que sufre "disartria" a causa de un cuadro de estrés, aunque aseguró que su salud "está bien".

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", afirmó Bullrich. A través de sus redes sociales explicó: "El estrés de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro".

Muchos usuarios en Twitter, se preocuparon por esto, y muchos otros hasta se burlaron de la forma de hablar del senador, incluso acusándolo de sesionar en “mal estado”. Ante los comentarios, Bullrich tuvo que salir a aclarar lo que pasaba.

Esteban Bullrich otra vez sesionando en mal estado. Como es posible ???@SenadoArgentina deberían hacer algo al respecto, porque este muchacho, en esas condiciones, va a decidir sobre la salud de millones de mujeres.#QueSeaLey pic.twitter.com/GZBO3Hd3Dw — Dani Santu (@dansantu) December 15, 2020

"Cuando apareció esta situación, hace unos meses, nos generó mucha preocupación a mí, a mi familia y a mis amigos y por eso me hice otros estudios para descartar cualquier otro tema. Todos dieron bien", agregó el senador por la provincia de Buenos Aires. Bullrich informó que el tratamiento que le sugirieron seguir es "reposo", pero aclaró: "A pesar de las dificultades en el habla voy a cumplir mi labor como corresponde". Por último, el dirigente opositor aprovechó para "alentar a todos a que se hagan los controles de salud que en esta cuarentena eterna bajaron considerablemente".