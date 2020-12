Carrió: "Cristina ha licuado el poder presidencial, la Argentina está en un estado de anomia

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, acusó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de haber "licuado el poder presidencial", ante lo cual advirtió que la Argentina "está en un estado de anomia".

"Cristina ha licuado el poder presidencial, en consecuencia la Argentina está en un estado de anomia. ¿Qué es anomia? Falta de estabilidad institucional y desconocimiento de las normas", sostuvo la ex diputada nacional. En declaraciones a TN en la noche del pasado lunes, la referente de Juntos por el Cambio subrayó que el país "no puede tener una vicepresidenta que sólo destruye las instituciones para obtener su impunidad".

Luego de que los diputados de la Coalición Cívica-ARI anticiparan que en los próximos días van a presentar un pedido de juicio político contra Cristina Kirchner, la chaqueña acusó a la titular del Senado de estar "atacando a la Corte Suprema", lo cual además consideró como "un golpe al Presidente". "Este conflicto está arrastrando a todos los poderes del Estado. La vicepresidenta no tiene fueros, no tiene excepción de arresto, por lo que una sentencia determinaría la detención de Cristina", subrayó. Y añadió: "Lo que también resulta inadmisible es que un Presidente almuerce con un miembro de la Corte, porque esto también viola la división de poderes". A la vez, Carrió criticó la movilización que realizaron sectores del kirchnerismo para pedir la liberación de los "presos políticos".

"No hay presos políticos; hay delincuentes presos que son políticos, hay ladrones presos y con prisión domiciliaria que son políticos, hay ladronas en proceso que son autoridades de la Nación", lanzó. Por otra parte, al referirse a su rol en la oposición, la exlegisladora contó que está "tomando una participación política más directa". "Estoy jubilada, pero en momentos bisagra de la Nación voy a participar porque no pueden atropellar así la República, hay que ponerse firmes: a las patotas no hay que tenerles miedo: que no nos asusten ni los corruptos, ni los violentos, ni los patoteros", remarcó. Respecto a la interna de Juntos por el Cambio, Carrió aseguró que "la oposición está absolutamente unida". "Nunca se ha visto la consistencia de una alianza como la que hoy tiene Juntos por el Cambio", finalizó.