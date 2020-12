Pedido de juicio político contra CFK por sus críticas a la Corte

Los diputados de Carrió, encabezados por Paula Oliveto, preparan el escrito para solicitar que el Congreso le realice un juicio político con vistas a su remoción a Cristina Kirchner por la carta de la semana pasada en la que atacó a los miembros de la Corte Suprema y por “quitarle poder” al presidente Alberto Fernández con una serie de medidas de los últimos meses.

Para la bancada de Carrió, que integra el bloque de Juntos por el Cambio, la vicepresidenta con una serie de medidas que impulsó en busca de “su impunidad y la de sus hijos” de los ocho procesamientos que tiene en causas por corrupción y el Pacto con Irán.

Según Carrió, Cristina sabe que falló, hasta ahora, su “plan de impunidad” y por eso ahora analizar la posibilidad de impulsar un juicio político a los miembros de la Corte o proponer una ampliación de los 5 a 9 de los miembros del máximo tribunal para poner jueces militantes en esos lugares. De acuerdo con ese análisis, Cristina está preocupada porque como vicepresidenta “no tiene inmunidad de arresto”, privilegio que sí tenía cuando era senadora hasta diciembre del año pasado.

Si el juicio político eventualmente es aceptado, la Cámara de Diputados debe hacer el rol de fiscal del vicepresidente acusado y el Senado de jueces para decidir si finalmente se la sanciona.

De acuerdo con ese análisis, Cristina (67 años) eventualmente sería condenada en causas como Cuadernos de las Coimas o el direccionamiento de 3 mil millones de dólares en contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez luego de que cumpla 70 años. Entonces, en este caso cumpliría prisión domiciliaria.

En un comunicado, los diputados de la CC confirmaron la primicia e informaron que este año se presentaron en distintas instancias de la Organización de los Estados Americanos y ante la Justicia argentina, "una serie de hechos que dan cuenta del avasallamiento a las instituciones argentinas por parte de Cristina Kirchner. Sus ataques contra orden institucional y el sistema democrático están previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional”, afirman los legisladores.

“En su última carta, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir ´el proceso de lawfare´ y al Poder Judicial de ser ´ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno´”, recordaron los diputados de la CC ARI.

“Las críticas habituales de la vicepresidenta a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática, un atentado contra el orden institucional y configuran el mal desempeño de la vicepresidenta que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte”, explicaron.

“Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo ´como no me gustan algunos jueces´, e incluso más, ´como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo´, pero como no lo quiere respetar será enjuiciada políticamente. El problema no es solo lo que dice, sino quién lo dice: es la presidents del Senado de la Nación que, a está altura, está incursa en delitos constitucionales, como el atentando al orden democrático”, agregaron.