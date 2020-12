Alberto Fernández: "No hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar"

El Presidente de la Nación utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a uno año de asumir.

Al cumplir su primer año de gestión, el presidente Alberto Fernández afirmó esta mañana que el Gobierno "no hizo todo lo que se esperaba, pero sí lo que no podía esperar", en alusión a las complicaciones que generó la pandemia de coronavirus.

Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar.



Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas. pic.twitter.com/TDo0bKFPIg — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2020

