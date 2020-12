Cristina contra la Corte en su balance del primer año

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó ayer la labor que cumplió el Senado a horas de cumplirse un año de su asunción como titular de la Cámara alta, elogió la reacción que tuvo el gobierno de Alberto Fernández para ampliar el sistema de salud en el contexto de la pandemia de coronavirus y criticó a la Corte Suprema y a sus integrantes por sostener “el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar el endeudamiento con el FMI”.

En una carta titulada “A un año...Balance”, que se difundió por las redes sociales, la expresidenta ponderó la productividad del Senado durante la pandemia y recordó que hacía 13 años “que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo”.

Apuntó que el Senado sesionó en 32 ocasiones, realizó 215 reuniones de comisión, aprobó 40 leyes y le dio media sanción a 87 proyectos que se remitieron a Diputados.

Para la exjefa de Estado, “en su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita”.

En ese sentido, indicó que “sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contra reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama”.

Además, recordó que a lo largo de este año de gestión de Alberto Fernández “se logró reestructurar en un 99 % la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos”, e indicó que “con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados”. Pero sobre el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema, Cristina sostuvo que en un año “no hizo más que confirmar el lawfare”, al cual describió como “esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores” que se desplegó durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, destacó.

También sostuvo que “de los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un poder es perpetuo. Solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si ese poder… además de ser perpetuo… además de no ir jamás a elecciones… además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.

Luego, recordó que en el 2003, tras haber ganado con el 22 % de los votos, el entonces presidente Néstor Kirchner denunció “la extorsión de lo que se conocía como la ‘mayoría automática de la Corte’, que fue renovada en los meses posteriores en ‘un proceso virtuoso’”. “De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la Dra. Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el Dr. (Raúl Eugenio) Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución nacional”, recordó.