Juntos por el Cambio exige bajar la edad de imputabilidad

Referentes de Juntos por el Cambio pidieron hoy reabrir el debate sobre la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad, luego del homicidio de un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro por parte de un adolescente de 15 años.

"Este hecho nos lleva a preguntarnos por qué un menor de 15 años está dispuesto a robar y matar a una persona. Ése es el grado de impunidad que tienen porque saben que no tendrán consecuencias, no puede ser que sea así", planteó el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D Alessandro. El funcionario afirmó que el adolescente detenido por el asesinato de Dmitri Amiryan "anda con un arma en la cintura y es capaz de matar porque sabe que no tiene consecuencias, y lo más probable es que vuelva a delinquir".

"Este chico ahora es puesto a disposición del juez de menores. La ley prohíbe que le den los antecedentes para no estigmatizarlos y eso no te permite hacer un seguimiento. Al poco tiempo estará bajo la tutela de los padres y saldrá nuevamente a delinquir", insistió D'Alessandro en declaraciones radiales.

Por otro lado, el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, afirmó que "es hora de discutir la Ley Penal Juvenil", ya que "no pueden entrar por una puerta y salir por la otra". "Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo", escribó el dirigente en Twitter.

Ya detuvimos a uno de los atacantes que mató al ciudadano armenio. Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo.

También se hizo eco del tema la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "Cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo. Hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años", remarcó en la misma red social. Y agregó: "¿Cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar la ley? ¿No se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes?".

Cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo.

Hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años.

¿Cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar la ley? No se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 8, 2020

El diputado radical Luis Petri, en tanto, dijo que "el Congreso debe debatir la baja de edad de imputabilidad en el marco de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil".

El Congreso debe debatir la baja de edad de imputabilidad en el marco de un Sistema integral de Responsabilidad Penal Juvenil. Sigue vigente una ley de la dictadura que consagra la impunidad a quienes cometen aberrantes delitos, como el que hoy tenemos que lamentar — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2020

En marzo del año pasado, el macrismo había presentado un proyecto en el Congreso para reformar el Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, pero la iniciativa no prosperó. La misma contemplaba establecer la responsabilidad penal de los adolescentes un año antes de lo que se hace actualmente.