Eduardo Cáceres, diputado nacional del PRO fue denunciado por violencia de género

El diputado nacional del PRO Eduardo Cáceres fue denunciado por violencia de género ante la Justicia por la dirigente sanjuanina, Gimena Martinazzo. Por las graves acusaciones de la mujer, el partido solicitó que se suspenda su afiliación de inmediato mientras investigan el episodio en el que quedó involucrado.

La Asociación Amas de Casa del País emitió un duro comunicado para pedir la renuncia del diputado a su banca en el Congreso, integrante de la bancada de Juntos por el Cambio. Esto se suma a las diferentes voces de ONGs de la provincia de San Juan que reclaman por la destitución del diputado como representante de esa provincia en la Cámara Baja. La víctima, que es una reconocida dirigente partidaria en la provincia de Sergio Uñac, alineada con el PRO desde hace años, contó el calvario que atravesó por años cerca del diputado.

No sólo fueron pareja sino que compartían actividades relacionadas con la política lo que los mantenía en contacto permanente. La denuncia que presentó Martinazzo incluye Insultos, maltratos psicológicos, abuso de poder y denigraciones por el género hasta llegar a la violencia física. La dirigente incluso mostró públicamente sus marcas por la terrible golpiza que recibió.

El hecho sucedió la semana pasada en la casa que el diputado tiene en San Juan. El legislador se mostró celoso, una vez más, de las actividades que realizaba Martinazzo y la comenzó a acusar de tener un “amorío” con un colega. Ante la desmentida de Martinazzo -quien también contó que no es la primera vez que la persigue y hostiga por su vida privada- hubo un forcejeo por su celular, del cual el legislador quería apoderarse. En ese forcejeo, Martinazzo terminó tirada en el piso, con el cuerpo del legislador sobre el suyo. “Me tapó la boca para que no gritara y no me dejaba respirar. Casi me asfixia, por eso me defendí”, dijo Martinazzo al ampliar su declaración en la Comisaría de la Mujer. La dirigente contó que su hija tuvo mucho que ver en la denuncia que realizó: “Cuando mi hija me vio llegar golpeada, me dijo que si no lo denunciaba yo, lo haría ella”. Hoy teme por las represalias, ya que el legislador no está detenido