El gobierno bonaerense pide evitar "que se instale el descontrol"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, pidió evitar que "masivamente se instale el descontrol", respecto a la falta de cuidados ante la pandemia del coronavirus, y advirtió que "vamos a tener una segunda ola".

"Nos llegaron ayer imágenes de las llamadas fiestas clandestinas, en donde están todos sin barbijo y bailando. Eso no ayuda para nada. Esperemos que así como observamos eso, haya otra gente que sí se cuida. Evitemos que masivamente se instale el descontrol", resaltó Gollan.

En ese marco, el ministro bonaerense precisó que "en marzo y abril empieza el frío de nuevo, y vamos a tener una segunda ola".

"Esa segunda ola puede ser sobre gente que tiene más de 60 años o no. Si vamos haciendo que la circulación sea solamente sobre gente que en general no tiene causas graves, eso nos ayuda a bajar la circulación del virus en la gente que tiene más peligro", explicó en declaraciones radiales.

Respecto a la cantidad de casos de contagios de coronavirus, Gollan indicó que "siguen bajado", pero no saben "hasta dónde" llegarán, y subrayó: "Lo que nos preocupa es que vemos mucha movilidad y algunas escenas que no nos gustan".

La vacuna

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, remarcó que todas las vacunas que estén disponibles "son confiables" y sostuvo que el proceso de vacunación "será largo".

"Todas las vacunas que estén disponibles son confiables", subrayó García.

"No será obligatoria la vacuna. Apenas estén disponibles, empezamos a vacunar", indicó.

En tanto, consideró que "será largo el periodo de vacunación", pero esperan que "para el inicio de clases esté avanzado".

"Estimo que los últimos días de diciembre empieza la vacunación en Buenos Aires", manifestó.