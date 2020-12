Boudou seguirá detenido en su casa con una tobillera

Amado Boudou seguirá en arresto domiciliario por el momento, a pesar del fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a cinco años y diez meses de prisión por intentar quedarse con el 75 % de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, que imprime papel moneda, a cambio de solucionar sus problemas fiscales.

Boudou no hará ninguna presentación judicial que cambie las condiciones en que está en su casa, controlado a través de una pulsera electrónica. Entiende que no cambiaron las circunstancias por las que se dispuso su arresto domiciliario, que incluyeron el argumento de que su mujer y sus dos hijos mellizos no tienen otro medio de vida o ayuda económica que no sea la del exvicepresidente. A pesar de que la condena firme ya no contempla la posibilidad de que permanezca en prisión preventiva y de que cayó el principio de inocencia.

Quienes tienen la potestad de cambiar las cosas son el juez de ejecución penal Daniel Obligado o la fiscal de ejecución penal Guillermina García Padin. La sentencia de la Corte respecto de Boudou no fue aún incorporada al Lex 100, que es el sistema de gestión de expedientes electrónicos. Es decir que si bien ya está publicada en el sistema de la Corte, aún no existe en el expediente electrónico del tribunal. Cuando se cargue ese fallo, el juez Obligado podría per se realizar el cómputo de la pena que le resta cumplir a Boudou y establecer las condiciones en que lo hará. Sin embargo, fuentes de los tribunales dijeron que el magistrado va a esperar a que las partes hagan una presentación. Por lo pronto, el juez sumó un escrito al expediente en el que señala que la condena, ahora firme, vence el 1 de junio de 2024 y toma nota del fallo de la Corte. Nada dice acerca de sus condiciones de detención.