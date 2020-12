Kicillof no cede ante la oposición y sigue trabada la negociación por el Presupuesto

La negociación por el Presupuesto de la Provincia para el año que viene se desliza con dificultades. Con escasos avances, la intención oficial sigue siendo la de intentar su aprobación el 17 de este mes, pero ayer no se terminó de despejar el panorama ante el rechazo del gobierno bonaerense a buena parte de las propuestas que plantea la oposición.

Según trascendió en fuentes parlamentarias, ayer se produjo un contacto entre legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en el que surgieron algunas respuestas oficiales ante el pliego de planteos que formuló la oposición y que pasan, básicamente, por asegurar recursos para los municipios que gobiernan el PRO y la UCR.

En ese contexto, la oposición pretende la creación de un fondo de infraestructura municipal por cerca de 10 mil millones de pesos para las comunas de ese signo político.

Y ayer trascendió que el gobierno de Axel Kicillof habría ofrecido armar ese fondo pero con un volumen de 4 mil millones. Pero el dato que aleja aún más a las partes tiene que ver con que la Provincia ofrece que esos recursos se repartan entre los 135 distritos, no sólo los opositores.

Así, la distancia entre la propuesta opositora y la oferta oficial es amplia.

No solo esa cuestión está en danza en la negociación. El otro pedido de Juntos por el Cambio pasa por asegurar que unos 10 mil millones de pesos que Kicillof transfirió a los municipios para atender la emergencia de la pandemia no sean devueltos por los intendentes.

Esos recursos tienen que empezar a ser reintegrados a la Provincia desde enero y significan una carga pesada para las administraciones locales. En ese contexto, los negociadores del oficialismo acercaron una contrapropuesta que no pasa por condonar la deuda sino por extender el plazo de devolución.

Por ahora, no hay acuerdo tampoco en ese punto.

En tanto, no hubo “devolución” al pedido de Juntos por el Cambio para que se transformen en coparticipables (esto es, que se distribuyan en forma automática entre los municipios), los recursos extraordinarios que recibe la Provincia desde la Casa Rosada.

“Este año fueron entre 110 y 130 mil millones de pesos”, estiman en la oposición, que buscan así un efecto doble: sumar fondos para las administraciones locales y, además, evitar, afirman, manejos “discrecionales”.

La negociación quedó en stand-by hasta la semana próxima. El miércoles habría un nuevo encuentro entre legisladores, al que se podría sumar el ministro de Hacienda, Pablo López.