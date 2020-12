La ANSeS estima que el programa de "los 1.000 días" costará $ 5.100 millones en 2021

La ANSeS busca lanzar el nuevo plan de acompañamiento a la maternidad durante el embarazo y primeros años de los niños y niñas, pero no estaba contemplado en el proyecto de Presupuesto 2021, y requerirá de una redistribución de partidas para cubrir las prestaciones.

El proyecto de ley de los 1.000 días, que se encuentra bajo tratamiento en paralelo al proyecto de aborto legal, tendrá un costo fiscal estimado de 5.089 millones de pesos durante 2021. El cálculo proviene de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La directora del organismo dio precisiones días atrás, cuando comenzó a tratarse la iniciativa que se votará en una sesión especial el 10 de diciembre. Una de las principales contribuciones de la ley es la creación de una Asignación por Cuidado de Salud Integral, la cual consiste en el otorgamiento de tres pagos anuales consecutivos por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a cargo de la persona gestante.

A su vez, la asignación universal por embarazo, que se abonaba mensualmente en seis períodos, pasaría a pagarse en nueve mensualidades consecutivas. Se estipula además que las asignaciones por nacimiento o adopción abarque no sólo a hijos de asalariados sino además de padres desempleados o con trabajo no registrado.

El monto de la Asignación por Cuidado de Salud Integral es igual a una asignación universal por hijo (AUH), que para diciembre subirá a 3.717 pesos con el incremento pautado del 5%. La suma de la asignación por embarazo es idéntica a la AUH, es decir, 3.717 pesos a partir de diciembre. La asignación por nacimiento quedará en diciembre en un valor de 4.334 pesos, mientras que la asignación por adopción trepará a 25.929 pesos.

De acuerdo a las estimaciones de ANSeS, la Asignación por Cuidado de Salud Integral beneficiaría a 736.846 chicos de entre 0 y 3 años, con una inversión social anual estimada en 2.765 millones. La extensión por tres meses adicionales de la asignación por embarazo impactaría en 70.012 lo que involucraría un gasto de 1.561 millones, y la ampliación de la asignación por nacimiento y por adopción abarcaría a 175.812 recién nacidos, con un costo estimado de 763 millones.

Si se suman estos tres conceptos, se llegaría a una inversión total estimada de 5.089 millones de pesos. Si bien no se trata de cifras exorbitantes, a ese gasto se sumará también el costo de la adecuación del sistema público para la práctica de interrupciones de embarazos no planificados, en caso de que finalmente el sector partidario de la ley de aborto logre la aprobación definitiva. En el diseño del proyecto de Presupuesto 2021 no se reservaron partidas específicas para estos destinos, lo que necesariamente llevará a una redistribución de recursos para poder dar cobertura a las nuevas prestaciones.