El ministro de Salud de Salta dio positivo de coronavirus

El ministro de Salud Pública de la provincia de Salta, Juan José Esteban, aislado desde el 18 de septiembre pasado, dio ayer positivo en coronavirus, aunque no presenta síntomas, mientras que su principal colaborador, el secretario de Salud, Sergio Humacata, se encuentra en estado delicado.

“Quiero informarles que me confirmaron el diagnóstico de covid-19 positivo. Soy asintomático, estoy cumpliendo con todas las recomendaciones médicas y continúo aislado en mi domicilio”, expresó ayer, quien agregó que está “con buen estado de salud”. En su cuenta de Twitter, Esteban aprovechó la oportunidad para pedir “por favor una oración por la salud de mi compañero Sergio Humacata”. El secretario de Salud de Salta está internado en terapia intensiva, en estado delicado, con una neumonía bilateral provocada por el coronavirus, y asistencia respiratoria mecánica.

Esteban inició su aislamiento el 18 de septiembre, a menos de 10 días de asumir en el cargo en reemplazo de Josefina Medrano, debido a que Humacata, quien ahora está en delicado estado, había dado positivo en coronavirus. “Tenemos que seguir con las medidas preventivas y los cuidados habituales, a no bajar los brazos”, cerró.