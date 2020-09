“La pandemia nos dejó más muertos de los que creíamos”

El presidente Alberto Fernández reconoció ayer que “la pandemia dejó más muertos de los que creíamos tener” y respaldó al gobierno bonaerense en su decisión de cambiar la metodología de registro de datos que reveló 3.500 muertes que no habían sido informadas hasta ahora.

Al encabezar la puesta en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, en el partido bonaerense de Escobar, el Presidente insistió en que todavía estamos viviendo “el momento más difícil de la pandemia”.

“Lo que hizo la provincia de Buenos Aires es lo que debe hacer un gobierno honesto, que es decir la verdad cuando detecta que ha habido errores o mala información que fue llegando tardíamente”, planteó Fernández.

En esa línea, aseguró que situaciones como esta solo tienen que “alertarnos” porque “la pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener”.

Según Fernández, debemos ser “más responsables, entender que el virus todavía está circulando entres nosotros y cuidarnos más”.

El viernes pasado, el gobierno de Axel Kicillof sorprendió al informar que, por un cambio en la carga de datos oficiales, había 3.523 muertos más en el distrito. Esas víctimas fatales no estaban contabilizadas en el parte diario emitido por el ministerio de Salud de la Nación.

Por eso, las autoridades provinciales presentaron una “herramienta de gestión de sistemas informáticos”, la cual, según el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, “permitirá -de acá en adelante- informar con exactitud lo que pasa todos los días”.

A partir de ahora, la provincia de Buenos Aires cruzará la información de las muertes registradas en el Sisa (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), de los fallecimientos que surjan de la gestión de camas de terapia intensiva y de los certificados de defunción provinciales.

A su turno, Kicillof aseguró que su gestión “no viene a esconder ni a ocultar” sino a “mostrar los problemas y solucionarlos”.

“A veces las cosas son mucho más sencillas que una gran conspiración. Los problemas se pueden esconder, se pueden ocultar, se pueden trabajar con marketing, se puede pagar a determinado sector de la prensa para que mienta y para que oculte. O las cosas se pueden mostrar como son para abordarlas y solucionarlas”, subrayó el gobernador.

Por otro lado, Alberto Fernández anunció que este martes visitará la provincia de Santa Fe “porque lo que estamos viendo es que el problema que inicialmente se concentró en el Amba ahora está irradiando al interior del país”.

“A mí me preocupan los porteños y los bonaerenses tanto como los santafesinos, los mendocinos, los cordobeses y los neuquinos”, resumió.