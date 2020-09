Milei confirmó que acompañará a Espert en 2021

Ambos lo confirmaron durante un mensaje en vivo de Instagram, donde discutieron sobre la situación del país. “Me voy a meter política, voy a ir a militar con vos, hemos pedido que se vayan todos y no se fueron, los vamos a sacar a patadas en el culo para construir una argentina próspera y ser la primera potencia mundial en 35 años. Voy a dar la batalla en el barro”, confirmó Milei a Espert, aunque no hicieron mención a supuestos cargos.

Por su parte, Espert apoyó: “La batalla cultural que están haciendo ustedes no sirve de nada si no va acompañada por la batalla política. Es el momento apropiado, agradezco tu generosidad de acompañarme a mí, feliz de que sumes a mi espacio, de dar la batalla desde el lugar que hay que hacerlo”, sostuvo. Y agregó: “El enemigo no está acá dentro, no puede ser que seamos enemigos uno de los otros, el enemigo es el populismo. No van a encontrar lugar en el radicalismo, o en Cambiemos.

Ni Javier ni yo estamos atornillados para ir a gobernar ni a una legislativa”. Ambos confirmaron que el armado político estará integrado únicamente por alternativas liberales y del sentido común, como el Partido Libertario, UCeDé, Partido Anticorrupción y UNIDOS.