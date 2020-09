Massa reconoció que hay una "cultura bimonetaria"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sostuvo ayer que la Argentina tiene una "cultura bimonetaria" porque "en los últimos cien años cambió cinco veces de monedas" y consideró que se deben promover las exportaciones para generar dólares.

En medio de un escenario de tensión cambiaria y en el que se dispararon el dólar blue y las cotizaciones financieras tras la profundización del cepo, el diputado analizó: "La Argentina tiene esa cultura bimonetaria porque en los últimos cien años cambió cinco veces de monedas".

De ese modo, se refirió al "desafío" que plantea el "estrés de dólares" en el país, mientras puntualizó: "El endeudamiento puede producir el fracaso de un modelo económico".

En declaraciones radiales, el dirigente resaltó que se debe "pasar a una Argentina que ponga el acento, el ojo y la energía de todas las medidas a la exportación" para poder lograr "dólares genuinos".

Para Massa, se deben "producir dólares genuinos que sean producto del trabajo de los argentinos".

Estimó que hasta que ello no ocurra, el país va "a recaer en el estrés de la balanza comercial que genera tensión cambiaria".

Por otro lado, se refirió al encuentro que mantuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el viernes y expresó: "Almorzamos durante casi dos horas y media, repasando la agenda alrededor del tema Presupuesto para establecer un programa de orden fiscal".

Remarcó que la administración de Alberto Fernández apunta mediante esa iniciativa a "encontrar equilibrio fiscal".

La comisión de Presupuesto y Hacienda de diputados, que preside Carlos Heller, recibirá la semana próxima a los secretarios de Finanzas, Diego Bastourre; Hacienda, Raúl Rigo; y Política Económica, Haroldo Montagú, para el debate del Presupuesto.

Suspenden colocación

El Ministerio de Economía postergó la licitación de bonos en dólares y, si bien no hubo una explicación oficial, habría tenido en cuenta el alza del riesgo país para adoptar esa medida.

El objetivo de la licitación era recaudar alrededor de u$s 1.500 millones para pagos de vencimiento.

Economía tenía previsto realizar tres licitaciones de u$s 500 millones cada una, para emitir nuevos bonos ley local, y reunir en total 1.500 millones de dólares.