Capital propone clases en enero, pero Nación lo descarta y dice que no hay fecha de regreso

La vuelta a las clases presenciales, en stand-by desde que el pasado 20 de marzo se decretó la cuarentena por coronavirus, sigue provocando chispazos entre los gobiernos nacional y porteño. El último capítulo de esa larga serie tuvo lugar el fin de semana.

El sábado, durante una entrevista periodística, la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dijo estar convencida de que “antes de fin de año vamos a poder tener algunas instancias presenciales para todos los chicos”. Pero, ante el inminente cierre del ciclo lectivo 2020, la funcionaria fue más allá al afirmar que quienes no aprueben en diciembre, “durante el verano y el ciclo 2021 van a tener instancias obligatorias de recuperación. [...] Van a tener que concurrir, para ver si promocionan o no”. Y que se planea para enero una escuela de verano, “con jornada extendida, horas adicionales, los sábados”.

Ayer, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, recogió el guante y echó por tierra las pretensiones porteñas, al responder que -por ahora- ni están dadas “las condiciones epidemiológicas” para el regreso a las aulas en la zona metropolitana ni habrá clases presenciales en enero.

“Es nuestra expectativa volver antes de fin de año, pero no gobernamos las estadísticas epidemiológicas”, aclaró Trotta, que aseguró que desde su cartera se trabaja “para permitir esto” y, de paso, subrayó que “en enero no va a haber clases presenciales, el impacto de la pandemia no se resuelve con tres semanas”.

Sin embargo, anticipó que para los estudiantes que concluyen la Secundaria este año “planteamos extender el ciclo hasta fines de febrero, marzo o abril para garantizar los aprendizajes. Quizá habrá que readaptar el calendario 2021. Va a quedar mucho por recuperar el año próximo”.

Cuando ya se consumieron casi 200 días de aislamiento con las aulas vacías, sólo el 0,2 por ciento de todos los alumnos del país volvió a clases presenciales, según reconoció el ministro nacional. Esto es, apenas 22.537 estudiantes -de las provincias de La Pampa y Formosa- sobre los 11.414.928 que integran la matrícula en los niveles obligatorios inicial, primario y secundario.

No obstante, realzó el funcionario, “en el 90 por ciento de los hogares se ha logrado mantener una continuidad pedagógica a distancia y hay un 10 por ciento de los estudiantes que tienen un contacto más bajo con la escuela, dos o tres (veces) mensuales y es donde se está poniendo el foco para fortalecer el vínculo pedagógico”.

Dicho eso, Trotta admitió que, tras la irrupción de la pandemia, “el impacto educativo es profundo” y que “nada” le gustaría más “que decir que volvemos mañana, pero sería exponer a un riesgo a la comunidad educativa, dado que el nivel de circulación viral es alto en la región metropolitana”.

También, el ministro se refirió a la propuesta de la ciudad de Buenos para que 6.500 chicos y chicas -que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio han perdido vínculo con los docentes- puedan volver a las aulas al aire libre.

El ministro confirmó que mañana se reunirá con las autoridades porteñas para proyectar un marco común hacia el regreso a la presencialidad de los alumnos.