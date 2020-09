Covid-19: confirman 3.500 muertes que no fueron registradas

El ministro de salud Bonaerense, Daniel Gollán, anunció en conferencia de prensa “una nueva herramienta para el registro de información del covid-19 con el objetivo de saber día a día cómo va la pandemia” e informó que se sumaron más de 3.523 decesos no computados.

El 60 % de los datos actualizados corresponden al sector privado y el 40 % al público. Dentro del sector público, el 39% corresponde a hospitales provinciales, el 2 % a nacionales y el 59 % a municipales.

De esa manera, el gobierno bonaerense unificó las bases de datos en las que se registran las personas con coronavirus fallecidas en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y actualizó la cantidad de muertos desde el inicio de la pandemia, que llegó a los 12.566, unos 3.500 más de los que se habían reportado hasta el momento.

Con las nuevas cifras, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, informó que la letalidad en la Provincia es del 3,2 %.

El nuevo esquema utilizará información proveniente de tres bases de datos (Sisa, Sigec y el Registro de las Personas). De esta manera, se recategorizarán los datos de mortalidad por coronavirus y se evitará el subregistro de los decesos.

“El subregistro de los casos de coronavirus es un problema mundial. En pandemia los sistemas muchas veces no están preparados para hacer el registro en tiempo y forma”, explicó Gollán.

A raíz de las dificultades para contabilizar las cifras, se desarrolló el nuevo proyecto de registro de información “con el desafío de medir la pandemia en tiempo real”, precisó el funcionario.

En tanto, Kreplak explicó que en “un hecho inédito” se logró una aplicación de digitalización de este sistema, para evitar el uso del papel y disminuir el contagio y tener una base mucho más dinámica”.

Además explicó que la cifra de fallecimientos por covid-19 que se dio a conocer este viernes en la provincia de Buenos Aires era de 12.566, es decir, 3.523 víctimas más en relación al registro que indicaba el sistema el jueves (8.983).

Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aseveró: “El mundo tiene un problema severo del conteo de fallecimientos por covid-19. La provincia de Buenos Aires ya no tiene ese problema, tuvimos ese problema, nos pusimos a trabajar de manera muy seria y lo solucionamos con un sistema ágil, transparente y en tiempo real que nos da certezas efectivamente sobre cuáles son las consecuencias de esta enfermedad”.

“Hoy en día la provincia de Buenos Aires es la primera jurisdicción del país en tener la cifra real de los fallecimientos de covid-19”, finalizó.