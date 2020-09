La postura de Fernández y la voz del legislador que no quería la renuncia

Mientras el Presidente se mostró muy crítico por la situación vivida el jueves en Diputados, un legislador de Misiones se negó a aceptar la renuncia de Juan Ameri.

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer haber sentido “indignación” frente al episodio del diputado salteño del Frente de Todos, Juan Ameri, quien en medio de la sesión virtual de la Cámara Baja, apareció en una situación sexual y celebró la suspensión del legislador porque “pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto”.

“Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala”, consideró el Presidente en una entrevista con Radio 10.

El diputado nacional del PRO Alfredo Schiavoni (Misiones), único que votó en contra de la aceptación de la Cámara al pedido de renuncia que hizo el legislador Juan Ameri (Frente de Todos) tras recibir una sanción disciplinaria del cuerpo, explicó que se manifestó en ese sentido porque entendía que “correspondía la expulsión”.

“No es lo mismo un cambio de jugador que una expulsión. Hay sanciones posteriores e inhibiciones políticas cuando corre la expulsión y hay comisiones que se encargan de ello”, señaló el diputado macrista a varios medios.

Y explicó: “Me opuse porque entiendo que la renuncia no era suficiente. La comisión debía expedirse y correspondía la expulsión. Con la renuncia aceptada no tiene ninguna consecuencia. Es como cualquiera que simplemente renuncia”.