Bullrich afirmó que en 2019 hubo un fraude y Cafiero lo cruzó con dureza

En medio de la tensión creciente entre el oficialismo y la oposición, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió al cruce del senador Esteban Bullrich y lo acusó de “romper un consenso básico de la democracia” por señalar que hubo “un fraude muy grande” en las elecciones Paso del 2019.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar ,y como en muchas de las polémicas con la oposición, quien salió al cruce fue el jefe de los Ministros. Cafiero, quien en las últimas horas había protagonizado una fuerte discusión televisiva con dos periodistas de TN, acusó a Bullrich de “romper consensos básicos de la democracia”.

“¿Fraude? Deslegitimar elecciones que fueron transparentes y reconocidas por todas las fuerzas es romper un consenso básico de la democracia”, cuestionó Cafiero desde su cuenta en Twitter. Y sumó: “Que el senador Esteban Bullrich no soporte el resultado no es motivo para desconocer el procedimiento”.

La diferencia a la que hace referencia entre los resultados de agosto y octubre da cuenta de un aumento de casi 8 puntos de Juntos por el Cambio. En las Paso, la fórmula que encabezaba Macri obtuvo el 32,9% y el Frente de Todos de Alberto Fernández, 49%.