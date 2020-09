Coronavirus: ascienden a 678.266 los contagios en el país

Otras 391 muertes y 13.467 contagios con coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 14.766 los fallecidos y 678.266 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.527 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61% en el país y del 66% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Un 53,62% (7.221 personas) de los infectados de este jueves (13.467) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 678.266 contagiados, el 79,11% (536.589) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 226 hombres, 162 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en la provincia de Chaco; 6 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Corrientes; 2 en la provincia de Entre Ríos ; 9 residentes en la provincia de Jujuy; 2 en la provincia de Mendoza; 1 en la provincia de Neuquén; 6 en la provincia de Río Negro; 10 en la provincia de Salta; 10 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de Santiago del Estero; 1 en la provincia de Tierra del Fuego y 1 residente en la provincia de Tucumán.

También fallecieron 162 mujeres: 117 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires; 7 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Entre Ríos; 2 en la provincia de Jujuy; 4 en la provincia de Mendoza; 1 en la provincia de Neuquén; 4 en la provincia de Río Negro; 4 en la provincia de Salta; 2 en la provincia de Santa Cruz y 10 residentes en la provincia de Santa Fe.

Este jueves se registraron en la provincia de Buenos Aires 6.122 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.009; en Catamarca, 2; en Chaco, 128; en Chubut, 162; en Córdoba, 1.626; en Entre Ríos, 115; en Jujuy, 223; en La Pampa, 34; en La Rioja, 100; en Mendoza, 656; en Misiones, 3; en Neuquén, 253; en Río Negro, 247; en Salta, 286; en San Juan, 12; en San Luis, 71; Santa Cruz, 86; en Santa Fe, 1.928; en Santiago del Estero, 116; en Tierra del Fuego, 68; y en Tucumán 224.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "globalizar la solidaridad es un desafío que tenemos por delante y una enseñanza que nos deja la pandemia" por coronavirus, al exponer en un foro mundial sobre transparencia y Gobierno abierto.

"Estos desafíos no se pueden abordar solamente en forma individual", subrayó Cafiero acerca de la epidemia mundial, y recordó que esta semana el presidente Alberto Fernández "ha dicho (en su discurso ante la ONU) que lo que debemos hacer en este tiempos de pandemia es globalizar la solidaridad".

Al disertar por videconferencia en la cumbre virtual de líderes de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Cafiero expresó: "la pandemia exige un Estado presente y por eso el Gobierno desarrolló programas de asistencia para los argentinos, como el Ingreso Familiar de Emergencia, que abarca a nueve millones de personas, y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción para sostener el empleo".

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que la suba en el número de fallecidos por coronavirus notificada en los últimos días se debe a la demora en la carga de datos del sector privado, que hasta antes de la pandemia "prácticamente no estaba ni registrado" en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Gollan sostuvo que "hace un mes" desde la cartera están intimando al sector privado de salud "a que cargue los datos para que no se vaya produciendo un desfasaje" en la información que se divulga a diario sobre contagios y muertes por Covid-19.



Panorama Internacional

En el plano global, Estados Unidos sigue siendo el país líder en infecciones y muertes, muy cerca de los 7 millones de casos y 202.404 muertos totales, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Por su parte, el presidente de la farmacéutica china Sinovac, Yin Weidong, aseguró que su vacuna contra el coronavirus, una de las cuatro producidas en China, es la más avanzada del mundo y que podrá empezar a aplicarse de manera masiva a principios del año próximo.

Sinovac tiene la capacidad de producir hasta 300 millones de dosis anuales de la vacuna, llamada Coronavac, explicó Yin desde la fábrica de Beijing, en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

En tanto, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI), Kimil Dmitriev, anunció que Rusia comenzó los ensayos clínicos de su vacuna Sputnik V en grupos de riesgo y en adultos mayores y adelantó que no cree que cause algún efecto negativo.

"Rusia, sin duda, será el primer país del mundo en vacunar con éxito a toda la población contra el coronavirus", manifestó.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) dijo que España, Rumania, Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa y Malta registran una evolución de la pandemia que provoca una "gran preocupación" y un riesgo elevado de mortalidad.

En Medio Oriente, Israel volvió a profundizar el confinamiento generalizado que comenzó hace casi una semana y decidió cerrar las sinagogas a partir de este viernes y solo los sectores considerados “esenciales” podrán seguir funcionando, mientras que las autoridades iraníes comenzaron a plantearse la necesidad de volver a imponer restricciones, tras superar los 25.000 muertos.

India continúa siendo el segundo país con más casos, con casi 6 millones de confirmados y el tercero en cuanto a muertos, con más de 91.100.

En la región, Chile, uno de los países con más casos de coronavirus del mundo, reportó un importante incremento en la cantidad de nuevos fallecidos, con 124 en las últimas 24 horas, al tiempo que superó los 450.000 contagios, informó hoy el Ministerio de Salud.

Es la cifra diaria más alta de fallecidos por coronavirus en Chile desde el pasado 20 de julio, cuando perdieron la vida 130 personas.