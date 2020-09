Facilitarán a los bancos la información necesaria para vender dólares ahorro

El Banco Central (Bcra) informó ayer que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le enviará la información necesaria para validar a los bancos los datos de quienes reciben un programa de asistencia a cargo del organismo, de manera que se pueda reanudar la venta del dólar ahorro a las personas habilitadas.

A partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página web de la Anses para obtener la certificación negativa denegada y realizarán ese proceso de manera directa en la base de información del BCRA.

“La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información”, informaron esta tarde en un comunicado conjunto.

Al respecto, desde el BCRA confirmaron que el mecanismo tendrá garantizada la protección de datos de las personas, ya que los bancos no van a tener acceso a la base de Anses ni van a poder identificar el motivo por el que la persona podría no estar habilitada para la compra de dólar ahorro.

Desde el martes pasado, los bancos no tienen disponible la posibilidad de concretar operaciones de compra de moneda extranjera en sus home banking.