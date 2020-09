Bullrich juntó a estudiantes y analizaron “la tragedia de perder un año de educación”

Patricia Bullrich se reunió con un grupo de nueve estudiantes en el Parque Las Heras con motivo de celebrar el Día de la Primavera, pero en lugar del tradicional pic-nic se produjo un debate en torno al impacto de la extensa cuarentena en la educación y el resto de las actividades.

Sentados en ronda en el pasto, con distancia social y barbijos, los estudiantes compartieron sus experiencias y contaron sus problemáticas con las clases virtuales.

“Casi todos los países han abierto la educación. Pero acá de educación se habla recién ahora. Antes se hablaba más de la economía, de la libertad y de otras cosas, ahora se empieza a tener conciencia de la tragedia de perder un año de educación para toda una generación”, expresó la presidenta del PRO.

“Seis meses y seguimos en la virtualidad. No estoy preparado para el año que viene aparecer en la universidad normalmente y hacer vida normal, me falta una adaptación que se salteó totalmente”, planteó su preocupación un estudiante.”Este año hay que recuperarlo”, fue la respuesta de Bullrich. Y agregó: “Hay que pensar una propuesta de readecuación porque no podemos darlo por perdido”. Además, criticó a los sindicatos por oponerse al retorno de las clases y cuestionó la “inclinación a una educación ideologizada”. Por eso pidió no llevar una sola mirada a las universidad o la escuela, que funcione como una “bajada de línea política”, porque “el objetivo es que te aporten diferentes miradas para que puedas sacar una conclusión”.

De la charla, que se transmitió por redes sociales, además de Bullrich y los estudiantes, participaron el presidente de la Juventud PRO, Martín César; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jpro, Damián Arabia.

Pero el tema educativo no fue excluyente, la exministra de Seguridad también apuntó a “los efectos colaterales de estar seis meses con un país parado”, como medida para evitar el colapso del sistema sanitario y que se multipliquen los contagios por coronavirus en Argentina.