Sin cambios en el conurbano, aunque habilitan la construcción

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció ayer que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará hasta el 11 de octubre sin cambios en los municipios del conurbano, aunque se habilitará la construcción privada bajo estrictos protocolos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, Kicillof sostuvo que “el virus se sigue expandiendo”, por lo que consideró que no es momento de “flexibiizar” el aislamiento, pidió a la población “no aflojar aun estando cansados” y adelantó que los distritos del interior se seguirán manejando por fases de acuerdo a su situación epidemiológica.

“En los municipios del conurbano se observó en las últimas semanas una relativa estabilidad de casos, incluso una leve baja, pero a niveles altos; la situación es grave, son 4.700 casos promedio diarios y es mucho, no nos podemos conformar; el objetivo es bajar los casos”, graficó.

Consideró que “dada la gravedad, no creemos que la solución sea flexibilizar, abrir de manera sistemática, lo haremos cuando los casos bajen”.

Sin embargo, anunció que en los 35 municipios que conforman el área metropolitana se habilitará la construcción privada, con transporte propio y con un protocolo acordado con los empresarios y los trabajadores.

“Vamos a permitir dos tipos de actividad: primero obras pequeñas con protocolos estrictos, transporte propio, dentro de las localidades y no más de 15 trabajadores en simultáneo de todas las especialidades”, precisó.