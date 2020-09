Juntos por el Cambio irá a la justicia por el protocolo de sesiones virtuales del Senado

La principal bancada opositora, presidida por el radical Luis Naidenoff, sostiene que el decreto parlamentario 14/20 firmado por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, requería de una mayoría de dos tercios para ser aprobado en la sesión del miércoles pasado, pero el Frente de Todos lo aprobó por mayoría simple.

A través de un comunicado, los senadores de Juntos por el Cambio señalaron que el decreto anterior para regular la sesiones virtuales (12/20) "tendrá vigencia hasta el inicio de la semana entrante" pero que el último en ser aprobado, que renueva el protocolo por 60 días, "no contará como válido".

No obstante, dentro del interbloque opositor señalaron a NA que, pese a esa advertencia, continuarán participando de las reuniones aunque están analizando por estas horas si firmarán o no los dictámenes de comisión, que son los que se someten a votación en el pleno.

La oposición consideró que fue "votado de manera irregular por los senadores miembros del oficialismo en una clara violación a lo estipulado por el reglamento" de la Cámara alta y "desconociendo" que los decretos en cuestión "implican una modificación al mismo".

El interbloque opositor explicó en este sentido que los dos decretos anteriores para regular las sesiones remotas "fueron aprobados por unanimidad por la totalidad de los bloques de la Cámara" mientras que para el último no hubo acuerdo.

"De no haber acuerdo, como es el caso, para renovar el plazo de sesiones virtuales, se requiere de un tratamiento especial y la aprobación por dos tercios según establece el artículo 227 del reglamento" del Senado, afirmó la bancada de Juntos por el Cambio.

La oposición ya había anticipado esta medida en la sesión del pasado miércoles, antes de la votación del decreto de renovación del protocolo, cuando dejó constancia de que a su criterio el cambio de modalidad es una modificación del reglamento que requiere, como tal, una mayoría de dos tercios a la que el oficialismo no llega con sus 41 votos.

"Esperemos que no tengamos que iniciar una instancia de judicialización", advirtió Naidenoff antes de la votación en la que el Frente de Todos aprobó con 41 votos a favor y 28 en contra la renovación del protocolo.

Luego de la votación, la bancada opositora se retiró de la sesión.