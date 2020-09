Una familia tipo necesitó $45.478 para no ser pobre en agosto

La Canasta Básica Total (CBT) registró en agosto último un aumento del 2,1% respecto al mes anterior, por lo que una familia tipo, pareja y dos hijos menores, necesitó ingresos por $45.478 para no ser pobre.

Así lo precisó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Además, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) creció 2,6% en el mismo mes, lo que ubicó en $18.792 los ingresos que requirió el mismo grupo familiar para no caer por debajo de la línea de la indigencia.

El informe se conoce un día después del indicador de inflación del mismo período, que se ubicó en 2,7%, el segundo más alto del año tras el 3,3% de marzo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un incremento del 18,9% en lo que va del 2020 y 40,7% en los últimos doce meses.

La Canasta Básica Total (CBT), que reúne alimentos, indumentaria y transporte, ya registra una suba del 16,7% a lo largo del año y un salto del 37,8% en la comparación interanual.

Según precisó el organismo estatal, en el último mes un adulto necesitó $14.718 para no ser pobre. Para un grupo familiar de tres personas (con hijo de 18 años) ese piso se elevó a $36.206, mientras que para una familia de cinco integrantes (pareja y tres hijos menores) se ubicó en $47.832.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, avanzó 20,6% en los primeros ocho meses de 2020 y 41,7% en los últimos doce.

Así, en agosto, la línea de indigencia para un adulto fue de $6.082. Para un hogar de tres integrantes aumentó a $14.961 y para una familia de cinco miembros creció a $19.765.

El Indec tiene previsto dar a conocer el 30 de septiembre próximo la variación del Índice de Pobreza y de Indigencia durante el primer semestre del año, período en el que la actividad económica cayó 12,9 por ciento y se produjo un incremento en el desempleo, en el marco de las medidas de aislamiento sanitario, dispuestas para morigerar el avance del coronavirus el 20 de marzo pasado.

Estos índices se construyen a partir de la relación que existe entre los ingresos que obtienen los asalariados para hacer frente al costo de la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia, y la Canasta Básica Total, que es el límite empleado para medir la pobreza. La última medición del Indec, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2019, registró que el 35,5 por ciento de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó un aumento de tres puntos y medio frente al 32 por ciento de finales del 2018. En tanto, el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue del 8%.