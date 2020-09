Duhalde: “Alberto está grogui, como De la Rúa”

El expresidente Eduardo Duhalde aseguró este jueves que Alberto Fernández “está grogui como lo estaba De La Rúa” o él mismo cuando asumió tras el estallido social y político de 2001. Además, afirmó que el Gobierno demostró que “no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis”.

“El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasinormales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios”, dijo en diálogo radial, quien también fuera gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999. “En época de crisis, la energía de los ciudadanos, los gobernantes y los empresarios es muy limitada”, agregó.

Manifestó también que “si uno dispersa esa energía queriendo arreglar 10 temas a la vez no termina arreglando ninguno”. Y recordó que cuando debió asumir la presidencia, entre 2002 y 2003, decidió afrontar “solo tres temas básicos porque más no se podía”.