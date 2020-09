Por los cambios, el blue saltó $14 y cerró a $145

La cotización del dólar para la venta al público cerró ayer en $79,55 en promedio, con una suba de 20 centavos con respecto de la víspera, mientras que en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, avanzó 2,5 % a $131,44.

Por su parte, el denominado dólar MEP anota una ganancia de 3,5 %, en $126,35 por unidad. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó siete centavos y finalizó la rueda en $75,19.

Así, el dólar con el recargo de 30 % -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $103,41 por unidad.

Con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias que se comenzó a aplicar desde ayer un 35 % sobre la compra de divisas, por el cual el valor promedio fue de $139,60.

No obstante, durante la primera jornada no se registraron operaciones por homebanking debido a que las entidades financieras no tenían aún adaptados sus sistemas a la nueva normativa.

En tanto, el denominado dólar informal o “blue” se negoció con un incremento de 14 pesos, a $145.

Maniobras especulativas

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, defendió las nuevas medidas sobre la compra de divisas. Al respecto, afirmó: “El mercado de dólares está sufriendo maniobras especulativas que queremos corregir”.

“Queremos tratar de normalizar el mercado cambiario, que está sufriendo distorsiones por maniobras especulativas en el mercado de títulos y por la demanda que estamos teniendo de dólar ahorro en el mercado oficial”, dijo Pesce en declaraciones radiales.