El irónico discurso del senador Martín Lousteau

El senador radical de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, apuntó ayer contra Cristina Kirchner en un duro y muy irónico discurso en el que sostuvo que la sesión en la Cámara Alta no representa la agenda de problemas del país o el Gobierno, sino solamente los de la vicepresidenta, que busca desplazar a tres jueces que la investigaron en causas de corrupción.

“La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente ni la del Gobierno nacional, es la agenda de la presidenta del cuerpo. La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en las que está involucrada la vicepresidenta de la Nación. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la Justicia, de combate al lawfare”, lanzó Lousteau.

Después de enumerar las razones por las cuales, según él, no tuvo lugar la sesión especial que buscaba la oposición, y detallar los temas que se podrían haber debatido, el economista pidió compararlos con la relevancia de la agenda de esta sesión.

“Veamos si realmente es la agenda de los temas que la gente está esperando”, siguió el dirigente radical, y cuestionó que con “el abuso de la virtualidad están tratando de hacer lo que se les canta y no lo importante”. Siguió Lousteau con más ironía: “Sigamos así, total la gente no está angustiada, no tiene problemas. No tiene incertidumbre, no le falta plata, mira al futuro con optimismo”.