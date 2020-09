Pandemia: Morales se distanció de Macri y aseguró que hay que apoyar al Gobierno

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, rechazó ayer las recientes expresiones del expresidente Mauricio Macri publicadas en un diario porteño, al plantear la necesidad de “ayudar al Gobierno nacional”, en el marco de la pandemia de coronavirus, “profundizando el diálogo y no las grietas”.

“Está en todo su derecho de fijar posiciones, pero no comparto esa visión y he apoyado las medidas que tomamos junto con el Gobierno nacional”, para contener la propagación de la covid-19, se diferenció el gobernador jujeño.

Agregó que “el exmandatario ya cumplió una etapa” en Juntos por el Cambio y que el espacio en la actualidad está liderado por una “conducción colegiada”.

Morales se refirió a las expresiones vertidas por Mauricio Macri, el domingo pasado, en una columna de opinión, en la que acusó al Gobierno nacional de “desplegar” un “ataque sistemático y permanente” a la Constitución.