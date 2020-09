El PRO cuestionó la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires

A través de un comunicado, el partido que lidera Mauricio Macri y preside Patricia Bullrich consideró que la medida adoptada por el mandatario "envía una pésima señal para la convivencia política y democrática" del país.

"El Presidente volvió a apostar por ampliar la grieta en lugar de ayudar a cerrarla", cuestionó el espacio opositor.

Y añadió: "Lamentamos esta situación. Seremos firmes en la defensa de los derechos del Gobierno de la Ciudad y de sus habitantes".

Asimismo, el PRO explicó que "la situación es inconstitucional porque no respetan los mecanismos institucionales que hay para repartir fondos nacionales entre las provincias" y remarcó que "el reparto actual de la coparticipación está sancionado por ley y firmado por todas las provincias".

"Es injusta porque aquel aumento de la coparticipación se hizo para que la Ciudad asumiera la transferencia de la Policía Federal, establecida por la Constitución Nacional y demorada durante más de 20 años", indicó el partido amarillo.

Asimismo, añadió: "También es injusta porque inevitablemente debilitará los sistemas de salud, educación y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que prestan servicios no sólo a los porteños sino también a millones de bonaerenses y otros argentinos".

El PRO consideró que "el Gobierno nacional no le está quitando esa plata al Gobierno porteño: se la está quitando a millones de argentinos".

Para el sello que integra la alianza Juntos por el Cambio, la medida "es prepotente" porque "fue unilateral e inconsulta", lo que interpretaron como "una pésima señal para la política porque clausura el diálogo que siempre debe mantener el Gobierno con la oposición".

Por último, sostuvo que los intendentes de los partidos bonaerenses de Vicente López y Lanús, Jorge Macri y Néstor Grindetti, "fueron a Olivos para apoyar la institucionalidad y se vieron sorprendidos en vivo y en directo por la decisión tomada en soledad por el Gobierno".

"Así es muy difícil llegar a acuerdos", concluyo el PRO.