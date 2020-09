Lousteau dijo que la ciudad “debe ir directo a la Corte” para reclamar la coparticipación

"Hay un poder que es la Justicia que debe decir algo: la Corte Suprema de Justicia está callada", reclamó el legislador nacional.

Luego del anuncio que hizo el Poder Ejecutivo y mientras se espera la respuesta oficial de la Ciudad, Lousteau señaló: "Lo voy a hablar con Rodríguez Larreta, pero como representante de los porteños creo que la Ciudad debe ir directo a la Justicia, directo a la Corte porque esto es un conflicto entre jurisdicciones".

"El Presidente dijo que de esta manera no me van a sacar un peso, pero va a pagar él y cedió a la presión", sostuvo el senador porteño.

A su entender, "es un momento para que la Justicia salga de su letargo, es una decisión arbitraria, súbita y totalmente cuestionable, la que tiene que decidir es la Justicia".

"Me cuesta encontrar una palabra que haya dicho Alberto Fernández que sea cierta o correcta, dijo que era hombre de diálogo, y no le avisó la decisión a Rodríguez Larreta ni a los intendentes y habla de esfuerzo del Gobierno nacional cuando no lo hace porque el esfuerzo lo hace la Ciudad", cuestionó el porteño.