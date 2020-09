La UCR porteña postergó sus elecciones para el año próximo y metió presión al radicalismo bonaerense

Las elecciones de autoridades del Comité Capital de la UCR estaban convocadas para el 25 de octubre próximo y fueron prorrogadas para el 28 de marzo de 2021, tras haber sido ya postergadas en marzo por la declaración de la emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid-19.

"No hay interés partidario o especulación alguna que esté por sobre la salud de nuestro pueblo", señaló la mesa directiva del partido en un comunicado, en el que también remarcaron que "por sobre cualquier diferencia, los radicales" de la Ciudad "no dudaron en priorizar el cuidado de cada ciudadano y ciudadana".

La prórroga del acto electoral fue acordada por el sector que lidera el ex presidente de Boca Juniors y el histórico operador radical, embarcados en la competencia para elegir delegados que a su vez deberán eventualmente designar al próximo presidente del partido.

Pero la decisión reviste al mismo tiempo un mensaje a la UCR bonaerense que conduce el ex vicegobernador Daniel Salvador, a quien la oposición interna, donde se encuentra el senador porteño Martín Lousteau, cercano a Nosiglia, le reclama la postergación de las elecciones previstas para el próximo el 25 de octubre.

El oficialismo partidario de Salvador, que propone como candidato a presidir la UCR bonaerense a Maximiliano Abad, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados provincial, se resiste a ese reclamo y mantiene la fecha de las elecciones.

Sin embargo, fuentes del radicalismo consultadas por NA reconocieron que la decisión adoptada por el Comité Capital sienta un precedente fuerte para que la lista encabezada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y respaldada por Evolución Radical -el espacio de Lousteau- refuerce su reclamo.

Por el momento, el cronograma electoral de la UCR bonaerense se mantiene y el 11 de septiembre es la fecha límite para presentar las listas.

En esa puja, Abad cuenta con el apoyo de Salvador, Mario Negri y Luis Naidenoff, presidentes de los bloques de diputados y senadores en el Congreso, respectivamente, y del ex titular de la UCR nacional y co fundador de Cambiemos Ernesto Sanz.

También tiene el apoyo no explícito de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, del PRO, y del presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo.

En tanto, Posse es impulsado por Lousteau y su espacio Evolución, y algunos de los dirigentes más distanciados del PRO como Federico Storani y Juan Manuel Casella.