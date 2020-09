Con Macri a la cabeza, la oposición se mostró unida pero con pases de factura

Una nueva apelación al diálogo con el gobierno de Alberto Fernández, pero casi sin esperanzas de un cambio concreto. Una muestra de unidad interna, más allá de los pases de factura para aquellos que se acercaron “sin permiso” a la Casa Rosada.

Durante casi dos horas, la cúpula de Juntos por el Cambio definió los detalles de un nuevo documento conjunto, en el que le pide a la Casa Rosada “retomar la sensatez política y la sensatez institucional” y buscar acuerdos conjuntos, aunque en el fondo la sensación es que del otro lado hay "poca" predisposición. Fue por esa razón que el conglomerado opositor decidió ratificar en la Justicia el pedido de nulidad de la reciente sesión en la Cámara de Diputados, más allá del llamado a reunión de labor parlamentaria para mañana dispuesto por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. "No hay diálogo con él, llamó de manera genérica a todos los bloques, no sabemos qué nos va a proponer", afirmó uno de los participantes de la reunión, en la que el expresidente Mauricio Macri y la titular de Pro, Patricia Bullrich, llevaron la voz cantante.

"Mauricio y Patricia insistieron en que hay que ofrecer diálogo, por más que del otro lado nos respondan con la reforma judicial o queriendo remover jueces. No es que por ser halcones no quieren hablar", comentó otro de los asistentes al cónclave virtual, donde confluyeron en total 13 dirigentes de Pro, la UCR, la CC-ARI y el peronista Miguel Ángel Pichetto. "Queremos dialogar bajo una condición republicana: desmonten los hechos de gravedad institucional como la violación a reglamentos de las Cámaras, comisión (Carlos) Beraldi, traslado de jueces, acoso al Procurador o el atropello a la propiedad privada. Nosotros colaboramos, den buenas señales", escribió la presidenta de Pro en la red social Twitter, un rato después.