Doble revés para los jueces trasladados por Macri

La comisión de Acuerdos del Senado rechazó ayer los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, dispuestos por decisión del gobierno de Mauricio Macri en 2018, durante una audiencia pública de la que la oposición resolvió no participar tras calificarla como carente de legitimidad. Al mismo tiempo, una jueza rechazó un recurso para frenar sus desplazamientos.

Mientras el Senado dio marcha atrás con los traslados, la Justicia rechazó pedidos de los tres jueces para ser mantenidos en sus cargos, a los que llegaron por traslado durante el gobierno anterior. Los magistrados Bertuzzi, Bruglia y Castelli no pierden, sin embargo, la esperanza y aún confían en que un fallo de la Corte Suprema les permita conservar sus lugares.

En el Senado, la decisión de rechazar los traslados, mediante la cual los senadores del Frente de Todos criticaron a esos magistrados por no asistir a la audiencia pública de ayer, deberá ser convalidada por el pleno del recinto en una futura sesión.

Si el Senado avala el dictamen de comisión de ayer, algo que se descuenta porque el oficialismo tiene mayoría en la Cámara Alta, los jueces mencionados deberán volver a sus juzgados de origen.

Esto siempre y cuando el Consejo de la Magistratura no adopte ninguna medida disciplinaria contra los tres magistrados por haber incumplido el trámite de asistir a la audiencia pública, punto reclamado hoy por el senador del FdT Oscar Parrilli.

Bruglia y Bertuzzi habían sido trasladados a la Cámara Federal, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados que tramitan causas por corrupción, por decisión del entonces presidente Macri, en una medida cuestionada ahora por el Consejo de la Magistratura por no haber recibido aval del Senado.

Castelli había sido trasladado desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de Caba.

Los pases de otros siete jueces que, a diferencia de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sí asistieron a la videoconferencia de ayer, serán evaluados por los senadores.

Desde el oficialismo se destacó la actitud de estos magistrados de comparecer en la audiencia, en contraste con la posición de los tres primeros que decidieron no presentarse por considerar que la revisión de sus pases es ahora competencia del Poder Judicial.

Revés judicial

Mientras el kirchnerismo avanzaba contra ellos, los tres jueces fueron a la Justicia, que hoy rechazó sus pedidos para frenar los nuevos traslados que intenta el Senado. La jueza de Primera Instancia, Macarena Marra Giménez, rechazó la medida cautelar pedida por el juez Castelli para que la Justicia detenga el trámite en la Cámara Alta. Castelli sigue litigando, con una apelación ante la Cámara y esperando que la jueza falle sobre el fondo de su reclamo, que busca que declare innecesario el nuevo acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi ya perdieron en primera instancia con un fallo de la jueza María Alejandra Biotti y, ante ese revés, plantearon dos caminos paralelos: por un lado, apelaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, por otro, fueron directamente ante la Corte Suprema de Justicia con un per saltum. Este recurso implica no esperar a que se pronuncie la Cámara y reclamar que la Corte se aboque de inmediato al problema.