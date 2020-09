Siete millones de jubilados ya no tendrán que dar fe de vida presencial

El Gobierno nacional puso en marcha la Plataforma Federal del Certificado Digital de Hechos Vitales (Cehvi) que permitirá, entre otros beneficios, que 7 millones de jubilados no deban movilizarse más para obtener la fe de vida, y que los recién nacidos obtengan sus certificados de nacimiento de manera simplificada.

El acuerdo para implementar el Cehvi fue firmado en el Salón de Escudos de Casa de Gobierno por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, de Salud, Ginés González García, y por la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

Se trata de una iniciativa que permitirá que organismos públicos y entidades privadas cuenten con información digital en tiempo real para el proceso de políticas sanitarias, previsión social, identidad e inclusión financiera.

A pesar de que, en el marco de la pandemia de covid-19, el trámite está suspendido provisoriamente, 7 millones de beneficiarios y beneficiarias del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) ya no tendrán que volver a realizar el trámite de fe de vida, una vez que hayan adherido las 24 provincias.

“De manera inteligente, el Estado va a simplificar la vida de millones de argentinos y argentinas que, además de no tener que dar más fe de vida para cobrar sus jubilaciones, podrán obtener partidas de nacimiento y de defunción en forma digital”, destacó De Pedro.