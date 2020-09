Sesión mixta: intentan frenar una causa judicial

El oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio continuaron ayer con los cruces y acusaciones por la modalidad de trabajo de la sesión de la Cámara de Diputados, que convirtió esta madrugada en ley el proyecto de auxilio al turismo, aunque desde las conducciones de ambos espacios dieron señales sobre la posibilidad de retomar el diálogo para continuar con la actividad del cuerpo.

La sesión que finalizó ayer a las 5 fue motorizada por el Frente de Todos y algunos bloques provinciales y cuestionada por Juntos por el Cambio, que anticipó que pedirá su impugnación en la Justicia por considerar que debía ser presencial por no estar vigente el protocolo de sesiones telemáticas.

Representantes de los tres espacios que componen la principal bancada opositora -PRO, UCR y Coalición Cívica- trabajaron ayer en la redacción de esa denuncia, aunque fuentes cercanas a su conducción dejaron trascender que “la presentación se demoraría un par de días a la espera de un gesto del oficialismo”.

Pablo Tonelli, del PRO, Lucila Lermhan, de la Coalición Cívica, y Gustavo Mena, de la UCR, son los diputados-abogados de cada uno de los bloques que trabajan en la confección de ese instrumento.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo en declaraciones periodísticas: “El presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) debió tener un gesto ayer por la noche, en medio de tanta tensión, y pedir pasar a un cuarto intermedio. Pero no lo tuvo. Aun así, si nos llaman a dialogar, iremos. No queremos entrar a un tobogán en el que en el país haya dos parlamentos”.

Desde el oficialismo, en tanto, dejaron trascender que buscarán acercar posiciones con los ex Cambiemos, aunque insisten en un punto en el que no cederán: “Juntos por el Cambio no puede pretender fijar la agenda de la Cámara”, sostienen.

De acuerdo con el andarivel por el que transcurrieron ayer las fallidas negociaciones en la comisión de Labor Parlamentaria, la solución podría salir de una sesión presencial en un lugar más amplio que el propio recinto y en la que se le dé a los diputados de grupos de riesgo o que consideran riesgosa su presencia la posibilidad de hacerlo por vía remota.

Ese sistema, “sin la restricción de los temas que se pueden debatir”, podría comenzar a abrir la puerta del acuerdo para trabajar hasta fin de año, teniendo en cuenta que fuentes parlamentarias estimaron que no se podría volver a la normalidad durante 2020.

En simultáneo con el inicio de los sondeos informales, Massa presentó una denuncia por amenazas vertidas en su contra y su entorno familiar.

Tras la extensa jornada de trabajo, que se inició a las 11.40 con la reunión de Labor Parlamentaria y que finalizó ayer a la madrugada, la vicepresidenta del bloque de Frente de Todos, Cecilia Moreau, sostuvo que el oficialismo no puede permitir “que la minoría le imponga a la mayoría” qué se discute en el recinto, y estimó que en la actitud y el “clima disociado” de Juntos por el Cambio tuvo que ver el expresidente Mauricio Macri, desde Suiza.